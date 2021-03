Novellino: “Juve ha difficoltà nell’imporre le proprie idee. Pirlo non ha colpe”

L'allenatore parla di Pirlo e della situazione difficile che sta vivendo la Juventus

redazionejuvenews

La situazione poco felice in casa Juve è oggetto di discussione continua tra gli amanti del calcio e per gli addetti ai lavori. L'allenatore Walter Novellino è tra quelli che hanno detto la loro. Infatti il tecnico è stato ospite degli studi di Sky Sport dove ha parlato delle prestazioni poco convincenti della Juventus di Andrea Pirlo: “Il rendimento non è ottimale al di là degli infortuni. La Juventus ha grandi difficoltà a imporre il proprio gioco e le proprie idee. Deve stare attenta per la qualificazione alla Champions, ma sono convinto che appena migliorerà la condizione di alcuni giocatori potrà far veder qualcosa di buono”.

Infatti Novellino non dà tutte le colpe all'ex centrocampista bianconero e della Nazionale: "Ma cosa poteva fare di più Pirlo? Sono i giocatori ad andare in campo. Pirlo sta facendo esperienza e secondo potrebbe fare molto bene il prossimo anno. Ha un gruppo un straordinario e quando lui non c’è nello spogliatoio i giocatori più importanti riescono a gestirlo. Come Buffon e Pinsoglio. Ha un aiuto da parte dei grandi giocatori". L'allenatore sicuramente parla a livello personale e le sue parole sono legata ad anni di esperienza in Serie A, allenando diversi club importanti, tra cui anche il Napoli.

Novellino, che attualmente è senza squadra, ha parlato anche dell'Inter, che dopo la gara rinviata contro il Sassuolo tornerà in campo sabato 3 marzo con il Bologna: “L’Inter ha un’ottima rosa, formata da giocatori con forza e corsa. La vera incognita sarà la condizione dopo le gare con le nazionali. In ogni caso, non credo che i nerazzurri avranno grosse difficoltà”. Inoltre il tecnico è convinto che l'arma vincente dei neroazzurri è il reparto offensivo: “Davanti ci sono giocatori importanti, come Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez. Con loro non dovrebbe avere difficoltà l’Inter contro il Bologna”, conclude.