Juve, la notizia stupisce tutti: “Può arrivare a gennaio per 20 milioni” | News

Può arrivare a gennaio per 20 milioni

Preparatevi per un paio di mesi di incontri più o meno segreti fra le varie società e gli agenti dei calciatori che sperano di cambiare maglia a gennaio e a giugno. La Juventus non intende ridursi all'ultimo minuto. Sul taccuino di Cherubini ci sono già diversi nomi di altissimo livello, ma per poter scegliere su chi affondare il colpo ci sono da valutare diversi fattori.