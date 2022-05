Nocerino: “La Juve doveva puntare allo Scudetto, vedo Dybala al Milan”

Antonio Nocerino, ex calciatore, ha analizzato la stagione della Juventus, parlando di Vlahovic e Paulo Dybala.

redazionejuvenews

Antonio Nocerino, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBiancoNero.com, parlando della Vecchia Signora e di Dybala. Ecco le sue parole sulla stagione di Madama: "La Juve è una squadra con una rosa che, insieme all’Inter formano le due squadre più forti del campionato. All’inizio dell’anno gli obiettivi erano altri e di conseguenza potevano e dovevano fare di più. Da gennaio sono arrivati Vlahovic e Zakaria e si sperava in qualcosa in più che però non si è verificato. Ripeto, con una squadra del genere era imperativo fare meglio e lottare per lo Scudetto. Ad inizio anno gli obiettivi erano diversi e si parlava di togliere lo Scudetto all’Inter, poi sono arrivati due giocatori costati tanto ed è inevitabile avere aspettative maggiori. La Juve è uscita in Champions contro la nona in classifica della Liga e in Italia gli è rimasta solo la Coppa Italia e questo è troppo poco per la storia che ha questa squadra."

Su Vlahovic: "Io ho visto il Vlahovic di Firenze e adesso ne vedo un altro. La Fiorentina giocava in un certo modo, creava, attaccava e faceva gol, se non erro ha fatto 17 gol in 21 partite con la Viola e sole 6 reti con la Juve. Sicuramente non si è scordato come si gioca a calcio ma c’è qualcosa che non va. Non credo sia dovuto dal peso della maglia perché è uno che ha fame e vuole sempre mettersi in mostra, paradossalmente dovrebbe essere più semplice segnare quando sei alla Juve anziché alla Fiorentina perché giochi sempre nella metà campo avversaria e secondo me, se allontani Vlahovic dalla porta, fa molta fatica. A Firenze giocava più vicino alla porta e segnava molto di più, è un peccato vederlo così perché potrebbe segnare molto di più. Alla Fiorentina ci metteva molto meno tempo per fare un tiro, alla Juve invece è tutto più difficile. Mi aspettavo qualcosa in più da tutti."

Su Dybala: "Non so se la Juve ha fatto la scelta giusta. Il giocatore è un fenomeno e non si discute, l’augurio che faccio a Paulo è che lui possa andare in un posto dove mentalmente sta bene perché tutto parte da li. Ha bisogno di una squadra che lo possa esaltare e se mentalmente sta tranquillo, gli infortuni che ha avuto quest’anno non vengono al 100% e spero per lui che possa stare bene da ora in avanti. Per il modo in cui interpretano le partite lo vedrei benissimo al Milan. E’ un ambiente che, umanamente esalta questo aspetto qui, la nuova dirigenza sa come muoversi e guarda anche queste cose. Credo che a Dybala possa fare veramente bene l’ambiente Milan."