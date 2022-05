Oriana Sabatini: “Mi fido di Paulo, altrimenti non starei con lui”

La compagna del calciatore della Juventus Paulo Dybala ha parlato del rapporto con il calciatore e della sua vita privata, facendo alcune rivelazioni

redazionejuvenews

La Juventus ha perso ieri sera contro il Genoaa Marassi per 2-1, facendosi rimontare nei minuti finali della partita il gol messo a segno da Paulo Dybala, con una magia di desto che non ha lasciato scampo a Sirigu. La Joya sta sensibilmente alzando il livello delle sue prestazioni in questo finale di stagione, con la squadra di Torino che forse avrà più di un rimpianto visto il mancato rinnovo del contratto al giocatore, che a fine anno andrà via a parametro zero. Anche ieri sera infatti il numero 10 è stato l'unico ad accendere la luce in mezzo al campo, dando qualità ad una squadra che ha mostrato, nel finale della partita, ancora una volta tutti i suoi limiti, soprattutto di concentrazione, che dovranno essere evitati mercoledì sera contro l'Inter nella finale di Coppa Italia.

La compagna del numero 10 bianconero OrianaSabatini, ha parlato in un'intervista concessa ad America TV del suo rapporto con il bianconero e della sua vita privata: "Ho passato due mesi senza sesso, non mi succede niente, perchè puoi fare altre cose nel frattempo, tipo masturbarti, scusa la parola. Non volevo dirlo perché ora tutti diranno 'Oriana si masturba a Buenos Aires', ma è la verità".

"Ero molto gelosa prima. Dopo la pandemia è cambiato. Ovviamente non vorrei che i miei partner mi fossero infedeli, anzi aggiungo che se lo scoprissi, lascerei quella persona. Non vedo più le cose divise tra il bianco e il nero, ci sono molti grigi in mezzo e va bene. Nella situazione di Paulo è ovvio riceva messaggi sui social da ammiratrici. Non voglio giudicare le altre persone, ma se hai bisogno di guardare il cellulare del tuo partner, sei finito. Immagino che gli mandino un messaggio, molti messaggi, ovviamente, perché è super noto. Quello che devo fare è fidarmi, altrimenti non sarei con lui".