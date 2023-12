Niente ritorno alla Juve per Soulè: “Resto a Frosinone fino a fine stagione”

Soulè non tornerà alla Juve nel corso del mercato di gennaio: l'attaccante ha promesso di rimanere al Frosinone fino a fine stagione

Niente da fare per il Frosinone, battuto 3-1 dalla Lazio. A segnare la rete per i gialloazzurri è stato il solito Soulè, sempre più decisivo per la squadra di Di Francesco.