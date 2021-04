Nicolò Pirlo: “Grazie per la vicinanza. Certe frasi sono inaccettabili e vanno condannate”

Il post del figlio del tecnico bianconero

Mancano ormai cinque partite al termine di questo campionato. L'ultimo turno di Serie A ha visto un sensibile cambio di classifica per quanto riguarda la zona Champions, con l'Atalanta ora piazzatasi al secondo posto in sostituzione del Milan, scivolato in quinta posizione dopo il netto ko per 3-0 subito in casa della Lazio. Nel mezzo, tra le due compagini, ci sono il Napoli e la Juventus, al momento sopra i ragazzi di Stefano Pioli per una miglior differenza reti. Tutto è però ancora possibile e, per i bianconeri, ogni gara sarà fondamentale per provare a chiudere al meglio una stagione altalenante che, per la prima volta dopo dieci anni, li vedrà abdicare dal trono scudetto.