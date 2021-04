Calciomercato Juventus – Allegri torna e si scatena: chiesti 5 acquisti

Il valzer degli allenatori la prossima estate rischia di essere più avvincente del mercato dei calciatori. Nomi altisonanti potrebbero trasferirsi dalla panchina di una big all'altra. In casa Juventus la decisione è stata presa, a fine stagione si saluterà Pirlo anche nel caso di Champions. Qualora dovesse, malauguratamente arrivare la sconfitta con l'Udinese, il tecnico bresciano verrebbe sollevato dall'incarico e Tudor farebbe da traghettatore fino al termine dell'annata. La Vecchia Signora è convintissima di voler richiamare Allegri, con il quale i contatti sono frequentissimi. Il mister toscano avrebbe dato priorità al club bianconero. La Roma, che sembrava vicina a Max, ha virato su Maurizio Sarri. Come è logico che sia, Allegri ha chiesto delle garanzie tecniche e ha fin da subito avanzato 5 richieste per la nuova Juve, che dovrà tornare vincente fin da subito.