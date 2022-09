Chiesa: rientro previsto per inizio ottobre, poi a lavoro con il gruppo

Oltre a quella di Pogba e di Di Maria , che ha saltato più partite di quante ne ha disputate, una delle assenze più pesanti è quella di Federico Chiesa , fermo dallo scorso febbraio e ormai in procinto di tornare. Il suo rientro era previsto per settembre, salvo poi slittare per alcuni piccoli problemi occorsi, ma adesso la squadra è pronto a riabbracciarlo: se è vero che il giocatore ritroverà la massima forma con il nuovo anno , ad inizio ottobre inizierà ad allenarsi parzialmente con il resto del gruppo, tornando a respirare l'aria dello spogliatoio.

Il lavoro personalizzato dovrà ovviamente proseguire senza intoppi, e Chiesa riprenderà l'attività con una parte del gruppo nel prossimo mese, per poi iniziare a riaumentrare i carichi di lavoro, fino a raggiugnere quelli della squadra. Se non ci saranno problemi dopo un paio di settimane quindi il giocatore potrebbe tornare a rivedere il campo, anche solo per alcuni minuti, per poi tornare al top ed aiutare la squadra all'inizio del prossimo anno.