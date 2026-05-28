Trattativa bloccata tra Juventus e Atletico

La situazione di Nico Gonzalez rischia di trasformarsi in un problema concreto per la Juventus. Il club bianconero considera la cessione dell’argentino una delle operazioni fondamentali per finanziare il mercato estivo, ma i dialoghi con l’Atletico Madrid stanno attraversando una fase di stallo. Dopo settimane di contatti, le parti non hanno ancora trovato un’intesa economica. Il club spagnolo non sembra intenzionato a esercitare il riscatto alle cifre stabilite inizialmente e vorrebbe chiudere l’operazione a condizioni differenti. La Juventus, però, non vuole registrare una minusvalenza importante. Il club aveva investito una cifra elevata per acquistare il giocatore e adesso cerca una soluzione che permetta di recuperare gran parte dell’investimento effettuato. A complicare ulteriormente la situazione c’è la posizione dello stesso calciatore. Nico Gonzalez avrebbe infatti comunicato con chiarezza le proprie intenzioni alla società.

L’argentino non vuole tornare a Torino

La volontà del giocatore appare molto chiara: l’esperienza alla Juventus viene considerata conclusa. L’esterno offensivo non avrebbe intenzione di tornare a Torino, nemmeno per partecipare alla preparazione estiva. La priorità assoluta resta l’Atletico Madrid. Il club spagnolo gode del gradimento del giocatore e questo elemento rafforza inevitabilmente la posizione dei madrileni nelle trattative. L’allenatore Diego Simeone apprezza il contributo fornito dall’argentino e vorrebbe mantenerlo in rosa anche per la prossima stagione. Durante la sua esperienza in Spagna, nonostante alcuni problemi fisici, Nico è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante. Le presenze accumulate e il contributo offensivo hanno convinto l’ambiente madrileno delle sue qualità. La strategia del giocatore sembra quindi piuttosto semplice: restare all’Atletico oppure valutare nuove opportunità lontano dalla Juventus.

No a Spalletti: scelta tecnica e personale

La permanenza in bianconero non convince il giocatore nemmeno dopo il cambio in panchina. Luciano Spalletti gradirebbe infatti lavorare con l’argentino, soprattutto nel caso in cui non dovesse concretizzarsi la cessione. Tuttavia, la posizione del calciatore non sembra destinata a cambiare. Dietro questa scelta esistono motivazioni sia tecniche sia personali. L’esperienza torinese non ha mai convinto completamente il giocatore, che già in passato aveva manifestato difficoltà nel trovare continuità all’interno del sistema di gioco precedente. Anche fuori dal campo l’ambientamento non sarebbe stato semplice. A Madrid, invece, l’argentino avrebbe trovato un contesto più favorevole e una dimensione considerata più adatta alle proprie esigenze. La Juventus si ritrova così davanti a un bivio complicato. Vendere Nico Gonzalez resta fondamentale, ma trovare rapidamente un accordo non sarà semplice. L’impressione è che questa vicenda sia destinata ad accompagnare gran parte dell’estate bianconera.