Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha commentato la prestazione dei suoi giocatori offerta contro il Ravenna. Queste le sue parole riportate dal club bianconero:
“L’impressione che ho avuto oggi è che sia stata una partita strana, una partita fatta un po’ a strappi. Il Ravenna è una squadra forte, con giocatori forti, e non per niente è seconda in classifica. Noi, dal canto nostro, ce la siamo giocata. Probabilmente loro potevano chiuderla definitivamente e non avendolo fatto noi potevamo riaprirla, ma non ci siamo riusciti. Ripeto, è stata una gara molto strana, spezzettata, con tante interruzioni, è stata una partita un po’ “sporca”. Ci aspettavamo questo tipo di gara. Abbiamo sofferto le ripartenze del Ravenna, orchestrate da giocatori che hanno struttura, fisicità e gamba, e così si è un po’ spezzata la partita. Poi abbiamo provato a rientrare in corsa, ma non siamo mai riusciti a sfruttare quelle situazioni da dove avremmo potuto tirare fuori un gol. La prestazione dei ragazzi, però, c’è stata. Abbiamo avuto varie occasioni quando loro sono rimasti in dieci e poi anche in nove, ma non siamo riusciti a trovare la zampata giusta. Noi da qui ripartiremo per giocarci il prossimo match con grande entusiasmo.
Licina? È un ragazzo giovane, arrivato da poco. Sicuramente ha grandi prospettive, grandi qualità. Deve capire un po’ questo tipo di campionato, deve capire dove è arrivato e con lui dobbiamo avere pazienza. Oggi ha fatto intravedere sicuramente qualcosa di importante, dobbiamo solo avere pazienza e aspettarlo perché le sue qualità sono indubbie“.