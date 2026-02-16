Le parole del tecnico della Juventus Next Gen pronunciate al termine della gara disputata dai bianconeri contro il Ravenna

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha commentato la prestazione dei suoi giocatori offerta contro il Ravenna. Queste le sue parole riportate dal club bianconero:

“L’impressione che ho avuto oggi è che sia stata una partita strana, una partita fatta un po’ a strappi. Il Ravenna è una squadra forte, con giocatori forti, e non per niente è seconda in classifica. Noi, dal canto nostro, ce la siamo giocata. Probabilmente loro potevano chiuderla definitivamente e non avendolo fatto noi potevamo riaprirla, ma non ci siamo riusciti. Ripeto, è stata una gara molto strana, spezzettata, con tante interruzioni, è stata una partita un po’ “sporca”. Ci aspettavamo questo tipo di gara. Abbiamo sofferto le ripartenze del Ravenna, orchestrate da giocatori che hanno struttura, fisicità e gamba, e così si è un po’ spezzata la partita. Poi abbiamo provato a rientrare in corsa, ma non siamo mai riusciti a sfruttare quelle situazioni da dove avremmo potuto tirare fuori un gol. La prestazione dei ragazzi, però, c’è stata. Abbiamo avuto varie occasioni quando loro sono rimasti in dieci e poi anche in nove, ma non siamo riusciti a trovare la zampata giusta. Noi da qui ripartiremo per giocarci il prossimo match con grande entusiasmo.