JuveNews.eu
Pubblicità

NEXT GEN| Juventus Next Gen-Vis Pesaro, i convocati

Riccardo Focolari – 8 Marzo, 10:36

Juventus Next Gen

Nella partita valida per la 31esima giornata di Serie C, girone B, la Juventus Next Gen ospita al Moccagatta il Vis Pesaro

Oggi i ragazzi di Brambilla saranno impegnati nella partita di campionato di Serie C. Andrà in scena Juventus Next GenVis Pesaro, fischio d’inizio alle ore 12:30. La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, a diramato la lista dei convocati per la sfida della 31esima giornata.

CONVOCATI: 1 Scaglia S., 3 Gil Puche, 5 Macca, 6 Mulazzi, 7 Puczka, 8 Owusu, 9 Deme, 10 Anghelè, 14 Rizzo, 15 Savio, 16 Faticanti, 17 Guerra, 18 Brugarello, 19 Oboavwoduo, 21 Gunduz, 22 Mangiapoco, 23 Scaglia F., 24 Van Aarle, 26 Pagnucco, 29 Fuscaldo, 30 Mazur, 32 Licina, 41 Cudrig.

La Juventus Next Gen occupa il sesto posto in classifica nel girone B, il Vis Pesaro si trova al decimo posto, a 6 punti di distanza dai bianconeri.