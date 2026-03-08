NEXT GEN| Juventus Next Gen-Vis Pesaro, i convocati

Oggi i ragazzi di Brambilla saranno impegnati nella partita di campionato di Serie C. Andrà in scena Juventus Next Gen–Vis Pesaro, fischio d’inizio alle ore 12:30. La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, a diramato la lista dei convocati per la sfida della 31esima giornata.
CONVOCATI: 1 Scaglia S., 3 Gil Puche, 5 Macca, 6 Mulazzi, 7 Puczka, 8 Owusu, 9 Deme, 10 Anghelè, 14 Rizzo, 15 Savio, 16 Faticanti, 17 Guerra, 18 Brugarello, 19 Oboavwoduo, 21 Gunduz, 22 Mangiapoco, 23 Scaglia F., 24 Van Aarle, 26 Pagnucco, 29 Fuscaldo, 30 Mazur, 32 Licina, 41 Cudrig.
La Juventus Next Gen occupa il sesto posto in classifica nel girone B, il Vis Pesaro si trova al decimo posto, a 6 punti di distanza dai bianconeri.