NEXT GEN| Valdes Ngana in prestito in Svizzera

La Juventus com una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la cessione in prestito di Valdes Ngana al Rapperswill- Jona.
“Valdes Ngana chiuderà la stagione 2025/2026 in Svizzera.
È ufficiale, infatti, la cessione temporanea – fino al 30 giugno – del classe 2006 al FC Rapperswil-Jona, squadra militante nella serie cadetta elvetica.
Alla Juventus dall’età di dodici anni, Ngana ha percorso buona parte della trafila del Settore Giovanile bianconero fino ad arrivare all’esordio tra i professionisti con la maglia della Next Gen nel marzo 2025. Sei invece le apparizioni in questa prima parte di stagione disputata tra le fila della seconda squadra.
Ora è pronto per affrontare questa nuova avventura in Svizzera.
In bocca al lupo, Valdes!”