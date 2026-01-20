JuveNews.eu
NEXT GEN| Valdes Ngana in prestito in Svizzera

Stefania Palminteri – 20 Gennaio, 08:45

Valdes Ngana

La società bianconera ha ufficializzato la cessione temporanea di Valdes Ngana in Svizzera.

La Juventus com una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la cessione in prestito di Valdes Ngana al Rapperswill- Jona.

Valdes Ngana chiuderà la stagione 2025/2026 in Svizzera.

È ufficiale, infatti, la cessione temporanea – fino al 30 giugno – del classe 2006 al FC Rapperswil-Jona, squadra militante nella serie cadetta elvetica.

Alla Juventus dall’età di dodici anni, Ngana ha percorso buona parte della trafila del Settore Giovanile bianconero fino ad arrivare all’esordio tra i professionisti con la maglia della Next Gen nel marzo 2025. Sei invece le apparizioni in questa prima parte di stagione disputata tra le fila della seconda squadra.

Ora è pronto per affrontare questa nuova avventura in Svizzera.

In bocca al lupo, Valdes!”