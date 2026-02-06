NEXT GEN| Torres-Juventus, dove seguire il match in TV e in streaming

I ragazzi di mister Brambilla si preparano per il prossimo impegno contro la Torres. Scopriamo dove seguire la gara in TV e in streaming.

La Juventus Next Gen affronterà la Torres nella sfida valida per la 25ª giornata del Girone B di Serie C. La gara che si disputerà domenica 8 febbraio, avrà inizio alle ore 12:30.

Il club bianconero, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato come e dove sarà possibile la gara in televisione e in streaming. Leggiamo la nota della società:

SERIE C | DOVE VEDERE TORRES-JUVENTUS NEXT GEN

“La sfida tra Torres e Juventus Next Gen, valida per la 25ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go”.