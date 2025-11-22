NEXT GEN| Ternana-Juventus, Brambilla: "Sarà sicuramente dura, perchè..."

Le parole dell'allenatore di mister Brambilla ai microfoni ufficiali del club bianconero: il suo pensiero sulla gara con la Ternana

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ai microfoni ufficiali del club bianconero ha espresso il proprio punto di vista sulla partita contro la Ternana, prevista domani alle ore 14:30. Queste le dichiarazioni dell’allenatore bianconero:

“Queste due settimane nelle quali non abbiamo giocato gare ufficiali ci sono servite per rifiatare un po’, per staccare, perchè arrivavamo da un periodo molto intenso. È chiaro che per la nostra squadra sono sempre settimane un po’ particolari perchè alcuni ragazzi si sono allenati con la Prima Squadra, altri sono andati in Nazionale e altri ancora in Inghilterra per giocare due gare della Premier League International Cup. Diciamo che da mercoledì abbiamo riunito tutto il gruppo iniziando a focalizzare l’attenzione sulla trasferta contro la Ternana, per noi importantissima.

Mancano sei gare alla sosta natalizia, ma noi non dobbiamo pensare così a lungo termine. La nostra attenzione deve essere rivolta soltanto alla sfida di Terni. Per noi sarà fondamentale ottenere un buon risultato perchè cerchiamo continuità in questo senso. Se vorremo uscire con punti da questa gara servirà una grande prestazione da parte nostra, a livello di squadra.

La partita contro la Ternana sarà sicuramente dura, tosta, perchè affronteremo una squadra esperta, forte, con obiettivi importanti in questo campionato. Siamo consapevoli che non stia vivendo un periodo esaltante, ma a noi non deve interessare. Ripeto che ci servirà una prestazione di assoluto livello per ottenere punti contro questa avversaria. Dopo pochi giorni, poi, giocheremo a Gubbio e abbiamo sfruttato la vicinanza temporale tra queste due partite per restare in Umbria e ridurre le ore di viaggio. Può essere un aspetto positivo, ma ora non ci pensiamo. La nostra attenzione, lo ripeto ancora, deve essere soltanto rivolta alla prossima sfida contro la Ternana”.