NEXT GEN| Ternan-Juve, le scelte di Brambilla: due trequartisti

La Juve Next Gen, allenata da Brambilla, tornano in campo dopo la pausa per le nazionali nella sfida contro la Ternana

Alle 14:30 ci sarà la sfida tra la Ternana e la Juve Next Gen. I bianconeri tornano in campo dopo la pausa per le nazionali nelle quali Brambilla è riuscito a lavorare con un po’ di calma. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

TERNANA: D’Alterio; Vallocchia, Romeo, Dubickas, Garetto, Capuano, Donati, Ferrante, Orellana, Ndrecka, Martella. A disposizione: Vitali, Bianay, Tripi, Loiacono, McJannet, Leonardi, Brignola, Maestrelli, Meccariello, Pettinari, Turella, Biondini, Bruti, Durmush, Proietti. Allenatore: Liverani.

JUVENTUS NEXT GEN: Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Savio, Faticanti, Mazur, Pagnucco; Amaradio, Okoro; Guerra. A disposizione: Scaglia, Bruno, Ngana, Deme, Anghelè, Bassino, Brugarello, Vacca, Pugno, Crapisco, Martinez Crous, Perotti, Cudrig. Allenatore: Brambilla.