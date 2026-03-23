NEXT GEN | Rinviata la sfida contro la Ternana, il comunicato

Non si giocherà Juventus Next Gen–Ternana, almeno non in questo weekend.
Il comunicato della Lega Pro
“La Lega Pro, in applicazione della Circolare n. 15 del 12.08.2025, ha disposto, a parziale modifica del Com. Uff. n.64/DIV del 12.02.2026, che le sottoindicate gare siano posticipate alla data e all’orario di seguito riportato:
MERCOLEDÌ 8 APRILE 2026
GIRONE A
INTER U23 – TRENTO Ore 15.00
GIRONE B
JUVENTUS NEXT GEN – TERNANA Ore 14.30
GIRONE C
ATALANTA U23 – CAVESE Ore 20.30″.
Il comunicato della Juventus
Anche la squadra bianconera, tramite il proprio sito ufficiale, ha voluto informare i tifosi del rinvio della partita.
“La Lega Pro ha reso noto con un comunicato ufficiale che la gara tra Juventus Next Gen e Ternana, inizialmente in programma per domenica 29 marzo alle ore 14:30, è stata posticipata a nuova data. La partita tra Juventus Next Gen e Ternana si disputerà mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 14:30”.