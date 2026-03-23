NEXT GEN | Rinviata la sfida contro la Ternana, il comunicato

La pausa per gli impegni delle nazionali ha avuto ripercussioni anche sul calendario della Serie C. Tre incontri della 34ª giornata sono stati posticipati: Inter U23–Trento, Juventus Next Gen–Ternana e Atalanta U23–Cavese.

In particolare, la gara tra la squadra di Vecchi e il Trento, originariamente fissata per domenica 29 marzo alle 12:30, è stata rinviata. La formazione guidata da Brambilla avrebbe dovuto ospitare la Ternana nello stesso giorno alle 14:30, mentre i bergamaschi erano attesi sabato 28 marzo alle 14:30 contro la Cavese.