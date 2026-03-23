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NEXT GEN | Rinviata la sfida contro la Ternana, il comunicato

Riccardo Focolari – 23 Marzo, 15:40

Massimo Brambilla

Oggi la Lega Pro ha annunciato il rinvio di alcune partite di questa giornata di Serie C. La Juventus lo comunica ai propri tifosi.

Non si giocherà Juventus Next GenTernana, almeno non in questo weekend.

La pausa per gli impegni delle nazionali ha avuto ripercussioni anche sul calendario della Serie C. Tre incontri della 34ª giornata sono stati posticipati: Inter U23Trento, Juventus Next GenTernana e Atalanta U23Cavese.
In particolare, la gara tra la squadra di Vecchi e il Trento, originariamente fissata per domenica 29 marzo alle 12:30, è stata rinviata. La formazione guidata da Brambilla avrebbe dovuto ospitare la Ternana nello stesso giorno alle 14:30, mentre i bergamaschi erano attesi sabato 28 marzo alle 14:30 contro la Cavese.

Il comunicato della Lega Pro

“La Lega Pro, in applicazione della Circolare n. 15 del 12.08.2025, ha disposto, a parziale modifica del Com. Uff. n.64/DIV del 12.02.2026, che le sottoindicate gare siano posticipate alla data e all’orario di seguito riportato:
MERCOLEDÌ 8 APRILE 2026

GIRONE A
INTER U23 – TRENTO Ore 15.00
GIRONE B
JUVENTUS NEXT GEN – TERNANA Ore 14.30
GIRONE C
ATALANTA U23 – CAVESE Ore 20.30″.

 

Il comunicato della Juventus

Anche la squadra bianconera, tramite il proprio sito ufficiale, ha voluto informare i tifosi del rinvio della partita.

“La Lega Pro ha reso noto con un comunicato ufficiale che la gara tra Juventus Next Gen e Ternana, inizialmente in programma per domenica 29 marzo alle ore 14:30, è stata posticipata a nuova data. La partita tra Juventus Next Gen e Ternana si disputerà mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 14:30”.