NEXT GEN| Ravenna-Juventus, dove vedere la gara in TV e in streaming

Gli uomini di mister Brambilla affrontano il Ravenna nella 27ª giornata di campionato. Scopriamo dove sarà possibile vedere la gara in tv e in streamin

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato come e dove dove sarà possibile seguire il match tra la Next Gen e il Ravenna:

“La Juventus Next Gen sarà ospite del Ravenna in occasione della ventisettesima giornata del Girone B di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 14:30 di domenica 15 febbraio 2026.

SERIE C | DOVE VEDERE RAVENNA-JUVENTUS NEXT GEN

La sfida tra Ravenna e Juventus Next Gen, valida per la 27ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go”.