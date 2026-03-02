NEXT GEN| Pontedera-Juve, designato l’arbitro della sfida

L'AIA ha pubblicato le designazioni arbitrali per la trentesima giornata di Serie C. Ecco chi dirige Pontedera-Juve

Attraverso i canali ufficiali dell’AIA arrivano le designazioni arbitrali per le gare della 30ª giornata del campionato di Serie C, per quanto riguarda i gironi A e B. Per la sfida della Juve Next Gen in casa del Pontedera, in programma il 4 marzo alle 18 è stato designato Gabriele Sacchi di Macerata, il quale verrà coadiuvato dagli assistenti Mino e Di Curzio e dal quarto uomo Zoppi. Operatore FVS Balducci.

Pontedera-Juventus Next Gen: Sacchi di Macerata

Assistenti Mino e Di Curzio

IV uomo Zoppi

Operato FVS Balducci