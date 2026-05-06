Sfida playoff al Moccagatta

Al secondo turno dei playoff di Serie C va in scena una sfida tutta bianconera allo stadio Moccagatta di Alessandria tra la Juventus Next Gen e la Pianese. La squadra di Brambilla arriva all’appuntamento dopo aver superato con fatica la Vis Pesaro nel turno precedente, dimostrando carattere e capacità di soffrire nei momenti decisivi. Dall’altra parte i toscani guidati dall’ex Birindelli hanno eliminato la Ternana a Piancastagnaio, confermando di attraversare un ottimo momento di forma e di poter rappresentare un ostacolo tutt’altro che semplice nel cammino verso la promozione.

Orario, dove vederla in tv e come seguirla in streaming

Juventus Next Gen-Pianese si gioca mercoledì 6 maggio alle ore 20:00 allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport, con canale di riferimento Sky Sport 253 per tutti gli abbonati. La copertura rientra nel palinsesto dedicato ai playoff di Serie C, che in questa fase stanno attirando grande attenzione per l’equilibrio e la posta in palio. Per chi preferisce lo streaming, la gara sarà visibile tramite Sky Go per gli abbonati Sky, oppure attraverso NOW sottoscrivendo il pass Sport. Entrambe le soluzioni consentono di seguire il match su smartphone, tablet, pc e smart tv, garantendo la visione anche fuori casa con la massima comodità.

Le probabili formazioni

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Scaglia F., Gil Puche; Deme, Macca, Faticanti, Puczka; Anghelè, Licina; Guerra. All. Brambilla.

Pianese (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Amey; Coccia, Proietto, Tirelli, Bertini, Martey; Fabrizi, Ongaro. All. Birindelli.