NEXT GEN| Perugia-Juventus, il match sarà visibile su Sky Sport

I ragazzi di mister Brambilla saranno ospiti del Perugia nella gara valida per la 35ª giornata di campionato.

Dopo il pareggio casalingo ottenuto in rimonta contro il Gubbio, la Juventus Next Gen sarà ospite del Perugia in occasione della trentacinquesima giornata del Girone B di Serie C.

I bianconeri attualmente al settimo posto in classifica, sono alla ricerca dei tre punti per rimanere nella zona playoff. Dall’altra parte, la squadra umbra che si trova a ridosso della zona salvezza, cercherà di fare risultato per allontanarsi dalla zona play out. Scopriamo come e dove seguire la gara in TV e in streaming.

SERIE C | DOVE VEDERE PERUGIA-JUVENTUS NEXT GEN

La sfida tra Perugia e Juventus Next Gen, valida per la 35ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go.