NEXT GEN| Perugia-Juve: i convocati di Brambilla

Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, la Juve ha diramato la lista dei convocati della Next Gen per la gara contro il Perugia. Di seguito il messaggio: “Oggi, sabato 4 aprile 2026, la Juventus Next Gen sfida in trasferta il Perugia, in occasione della giornata numero 35 del Girone B di Serie C: appuntamento fissato alle ore 17:30.
Di seguito la lista dei giocatori bianconeri a disposizione di Massimo Brambilla per la sfida contro la formazione umbra.
SERIE C | PERUGIA-JUVENTUS NEXT GEN, I CONVOCATI
1 Scaglia S.
3 Gil Puche
5 Macca
7 Puczka
8 Owusu
9 Deme
10 Anghelè
11 Amaradio
15 Savio
16 Faticanti
17 Guerra
18 Brugarello
19 Oboavwoduo
21 Gunduz
22 Mangiapoco
23 Scaglia F.
24 Van Aarle
26 Pagnucco
28 Bruno
29 Fuscaldo
30 Mazur
32 Licina
39 Cerri
41 Cudrig