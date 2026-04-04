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NEXT GEN| Perugia-Juve: i convocati di Brambilla

Stefania Palminteri – 4 Aprile, 16:36

Juve Next Gen

Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, la Juve ha diramato la lista dei convocati della Next Gen per la gara contro il Perugia

Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, la Juve ha diramato la lista dei convocati della Next Gen per la gara contro il Perugia. Di seguito il messaggio: “Oggi, sabato 4 aprile 2026, la Juventus Next Gen sfida in trasferta il Perugia, in occasione della giornata numero 35 del Girone B di Serie C: appuntamento fissato alle ore 17:30.

Di seguito la lista dei giocatori bianconeri a disposizione di Massimo Brambilla per la sfida contro la formazione umbra.

SERIE C | PERUGIA-JUVENTUS NEXT GEN, I CONVOCATI

1 Scaglia S.

3 Gil Puche

5 Macca

7 Puczka

8 Owusu

9 Deme

10 Anghelè

11 Amaradio

15 Savio

16 Faticanti

17 Guerra

18 Brugarello

19 Oboavwoduo

21 Gunduz

22 Mangiapoco

23 Scaglia F.

24 Van Aarle

26 Pagnucco

28 Bruno

29 Fuscaldo

30 Mazur

32 Licina

39 Cerri

41 Cudrig