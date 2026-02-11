NEXT GEN| Parla Puczka: “Vincere il premio MVP di gennaio una grande soddisfazione”

Il giocatore della Juve Next Gen, David Puczka ha parlato del suo momento ai microfoni di Sky Sport.

Ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto David Puczka, esterno sinistro austriaco della Juventus Next Gen. Di seguito le sue parole:

“E’ un grande momento per me. Sono molto felice di aiutare la squadra, di segnare gol e di fare assist. E’ davvero un periodo molto positivo e sono contento di dare il mio contributo per provare a vincere sempre. Vincere il premio MVP di gennaio è una grande soddisfazione.

Conferma il buon momento che sto vivendo e sono molto felice e orgoglioso di aver ricevuto questo riconoscimento. La Juventus Next Gen è un passo importante della carriera di un calciatore, perché ti aiuta a crescere a imparare tanto sul calcio italiano, soprattutto sulla Serie C, un campionato molto difficile e con grandi giocatori. Ed è molto bello avere la possibilità di andare in Prima Squadra, partendo dalla Next Gen”.