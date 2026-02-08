NEXT GEN| Mister Brambilla al termine della gara: “Vittoria meritata”

Massimiliano Brambilla ha parlato al termine della gara vinta sul campo della Torres. Leggiamo le sue dichiarazioni.

Vittoria importante per la Juventus Next Gen, che si è imposta con un netto 0-3 sul campo della Torres. I bianconeri di mister Brambilla si portano così al quinto posto in classifica e possono continuare a sperare in un posto au playoff.

L’allenatore bianconero al termine della gara ha così parlato:

“Abbiamo avuto un approccio alla partita veramente buono rispetto ad altre gare. È quello che avevamo chiesto alla squadra: venire qui e giocarsela, cercando di pressare alto, di andare forte. Anche undici contro undici penso che abbiamo avuto un grande impatto sulla partita, potevamo andare in vantaggio. Abbiamo concesso credo nei novanta minuti solo un’occasione alla Torres per una gestione sbagliata nella costruzione da parte di un nostro difensore su cui abbiamo rischiato. Penso, però, che la partita da parte nostra sia stata fatta molto bene.

Venendo al calcio di rigore che ha sbloccato la partita: in area ci sono tante trattenute in Serie C che spesso gli arbitri non guardano, però sono falli da rigore, c’è poco da fare. Il nostro giocatore aveva la maglia strappata. È chiaro, poi, che quando i nostri avversari rimangono in inferiorità numerica noi riusciamo a gestire molto meglio la partita. Siamo stati bravi a chiuderla nel momento giusto.

Generalmente nel girone di andata un po’ di fatica c’è nell’adattarsi a quello che è il campionato di Serie C, poi con il passare dei mesi si vede una crescita evidente di tutti i giocatori che viene trasformata in risultati. Ora dobbiamo pensare a lavorare come abbiamo fatto fino ad adesso, lasciando perdere la classifica; dobbiamo concentrarci sul migliorare. Poi a marzo vedremo dove siamo e vedremo quali obiettivi porci, poi, anche verso la classifica.

Licina e Oboavwoduo sono due ragazzi che hanno grandi prospettive, sono forti, ma devono prima di tutto integrarsi nel gruppo, devono capire dove sono arrivati. Sono ragazzi giovani che devono adattarsi a quello che è questo campionato. Sicuramente ci faranno molto comodo. Per un allenatore, quando c’è grande scelta e abbondanza nelle scelte, non è mai un problema. E sarà così da qui alla fine”. Queste le parole di Brambilla.