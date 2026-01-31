JuveNews.eu
NEXT GEN| Leonardo Cerri rientra dal prestito al Bari

Stefania Palminteri – 31 Gennaio, 08:36

È ufficiale il rientro di Leonardo Cerri dal prestito al Bari. Leggiamo il comunicato della Juventus.

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato il rientro di Leonardo Cerri dal prestito al Bari:

Dopo la prima metà della stagione 2025/2026 trascorsa in prestito al Bari, in Serie B, Leonardo Cerri rientra alla base.

L’attaccante classe 2003, dunque, torna alla Juventus.

Dopo quella alla Carrarese – sempre nella serie cadetta – nell’annata 2024/2025, si chiude anche la sua seconda avventura in prestito, in questo caso in Puglia, con all’attivo dieci presenze e una rete, segnata alla sua terza apparizione con la squadra biancorossa.

Bentornato, Leo!”