NEXT GEN| Leonardo Cerri rientra dal prestito al Bari

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato il rientro di Leonardo Cerri dal prestito al Bari:
“Dopo la prima metà della stagione 2025/2026 trascorsa in prestito al Bari, in Serie B, Leonardo Cerri rientra alla base.
L’attaccante classe 2003, dunque, torna alla Juventus.
Dopo quella alla Carrarese – sempre nella serie cadetta – nell’annata 2024/2025, si chiude anche la sua seconda avventura in prestito, in questo caso in Puglia, con all’attivo dieci presenze e una rete, segnata alla sua terza apparizione con la squadra biancorossa.
Bentornato, Leo!”