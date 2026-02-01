NEXT GEN| Le parole di Brambilla: “La crescita di questo gruppo è evidente”

La Juve Next Gen continua il suo periodo positivo vincendo contro il Pineto. Leggiamo le dichiarazioni di mister Brambilla al termine della gara.

L’allenatore della Juventus Next Gen Massimo Brambilla, ha parlato ai canali ufficiali della società al termine del match vinto contro il Pineto. Qui sotto le sue dichiarazioni:

“La partita di oggi era una partita difficile perché il Pineto è una buona squadra che arrivava a questo appuntamento da una lunga striscia di risultati positivi e sicuramente non li aveva ottenuti per caso. Quella di oggi, infatti, è stata una partita combattuta, lottata, sporca. Noi siamo stati bravi a reggere quando loro ci hanno messo un po’ alle corde. Forse potevamo chiudere prima la partita. Il rigore è stata un’occasione importante, poi si sono verificate altre situazioni, tra cui una traversa colpita da Guerra. Non chiudendola è normale, poi, soffrire un po’.



Noi, in generale, siamo cresciuti sotto tanti aspetti. Possiamo ancora migliorare a livello di gestione dei momenti della partita, perché in alcuni momenti della gara qualche imperfezione legata alla giovane età di questi ragazzi si vede, ma stiamo diventando tosti anche noi. Penso che la crescita di questo gruppo sia evidente. Per noi che li vediamo praticamente tutti i giorni lo è, ma sono sicuro che sia così anche per chi guarda soltanto le loro partite. Ci sono ancora tante gare, dobbiamo lavorare come stiamo facendo”.