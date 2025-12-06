NEXT GEN| Le parole di Brambilla in conferenza stampa

La Juventus Next Gen scenderà in campo domani alle ore 12:30, per affrontare la rivelazione di questo campionato, il Guidonia Montecelio. La gara valida per la diciassettesima giornata del Girone B di Serie C, si disputerà allo stadio “Città dell’aria”.
Massimo Brambilla è intervenuto in conferenza stampa, dove ha presentato la gara di domani. Leggiamo le sue dichiarazioni:
TRE PUNTI IMPORTANTI CONTRO IL PERUGIA
“Quella arrivata nell’ultima partita è stata una vittoria fondamentale perché con quei tre punti in meno – a seguito dell’esclusione del Rimini dal campionato – la classifica si era accorciata pericolosamente verso il basso. Vincendo questa gara abbiamo recuperato quei tre punti. Si tratta, dunque, di un risultato importantissimo, ma è altrettanto significativo il modo in cui è arrivata la vittoria: è stata una partita giocata bene, abbiamo alzato il livello e abbiamo vinto con merito. Le due cose vanno di pari passo e per questo motivo c’è grande soddisfazione”.
OBIETTIVO CONTINUITÀ: LA CRESCITA DEL GRUPPO
“Dall’inizio della stagione siamo cresciuti sia a livello individuale che a livello collettivo. Abbiamo avuto un periodo in cui i risultati non arrivavano, in parte per errori nostri, in parte perché a volte le partite girano in un certo modo e non riesci a portarle dalla tua parte. Nonostante ciò, le prestazioni sono state di livello. Adesso veniamo da due risultati utili consecutivi e dobbiamo assolutamente cercare di proseguire questa serie, perché in questo campionato è fondamentale trovare la continuità di risultati. Il nostro obiettivo primario da qui alla sosta di Natale deve essere proprio questo”. Queste le parole di mister Brambilla.