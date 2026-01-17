NEXT GEN| Le dichiarazioni di Brambilla in conferenza stampa

L’allenatore della Juventus Next Gen presenta la gara contro l’Ascoli. Leggiamo le sue parole ai canali ufficiali della società.

Massimo Brambilla ha parlato ai canali ufficiali della società bianconera, dove ha presentato il match di oggi contro l’Ascoli. La Juventus Next Gen scenderà in campo alle ore 14:30. Qui sotto le parole del tecnico:

IL SUCCESSO DI LIVORNO

“Come sempre accade dopo una partita, abbiamo analizzato la prestazione messa in campo contro il Livorno. Ci siamo soffermati sia sugli aspetti positivi sia su quelli negativi. L’approccio sicuramente non è stato buono, ma c’è stata un’ottima reazione che ci ha permesso di ribaltare il risultato. In più, abbiamo gestito la superiorità numerica con grande maturità e non era scontato perché non dobbiamo dimenticarci che la nostra squadra è composta da ragazzi molto giovani”.

UN INIZIO DI GIRONE IMPORTANTE

“Abbiamo iniziato il girone di ritorno con due vittorie e sicuramente hanno portato entusiasmo. Si lavora sempre meglio quando arrivano i risultati positivi. Siamo consapevoli che non abbiamo fatto ancora nulla, il campionato è ancora molto lungo e dobbiamo proseguire su questa strada. Ora ci attendono due partite difficili contro Ascoli e Arezzo, due squadre forti e strutturate, e una volta terminate queste capiremo quanto saremo cresciuti”.

L’ASCOLI

“Quella di domani sarà una partita sicuramente tosta. Troveremo una squadra forte sia individualmente sia dal punto di vista collettivo, della proposta di gioco. È una squadra molto riconoscibile in quello che fa e ha qualità importanti. Servirà essere sul pezzo dall’inizio alla fine perché appena ti distrai, appena concedi qualcosa, l’Ascoli ha giocatori che sicuramente ti possono punire in qualsiasi momento”. Così Brambilla in conferenza stampa.