NEXT GEN| La società ricorda il match contro la Sambenedettese

La Juventus Next Gen ospita la Sambenedettese nel turno infrasettimanale di campionato.

La Juventus, con un post pubblicato sul proprio account “X“, ricorda a tutti i tifosi bianconeri l’impegno odierno della Next Gen contro la Sambenedettese. La gara che avrà inizio alle ore 18:30, si disputerà allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria.

La squadra guidata da mister Brambilla, sta vivendo uno splendido periodo di forma, confermato anche dai recenti risultati e dal quinto posto occupato in graduatoria. Di fronte, arriva la squadra marchigiana attualmente 15 esima in classifica con 24 punti. Per la Next Gen, ci sono quindi tutte le carte in regola per continuare l’ottimo percorso di crescita. Qui sotto il link per accedere al post social della società bianconera:

https://x.com/juventusfc/status/2021886999612027113?s=20