La Juventus Next Gen esce sconfitta dalla gara contro la Pianese con il risultato di 0-2. Finisce così al secondo turno l’avventura in questa fase playoff per i ragazzi di mister Brambilla, che non approfittano del fattore campo e vengono eliminati dalla squadra allenata dall’ex Birindelli.

Il racconto del match

Primo tempo di equilibrio e di studio da parte delle due squadre, con la Next Gen che si rende pericolosa per la prima volta con una punizione di Puzcka che termina alta sopra la traversa. Al 13’ invece è Macca a provarci, ma il suo tiro dal limite è centrale e viene parato da Filippis senza grossi problemi.

Il primo tentativo degli ospiti lo firma Proietto, ma non riesce a centrare lo specchio, mentre dall’altra parte è Anghelé che da uno schema su calcio d’angolo si rende pericoloso nei pressi della porta della Pianese.

Succede poco altro nel primo tempo, con gli ospiti che si affacciano nell’area juventina con Martey e poi con un colpo di testa di Gorelli - parata sicura di Mangiapoco - mentre i ragazzi di Brambilla chiudono la prima frazione con una bella conclusione a incrociare di Anghelé che viene respinta da Filippis.

Nella ripresa è un bel colpo di testa di Bertini a scaldare i guanti di Mangiapoco in avvio, mentre 60 secondi dopo è Proietto dal limite dell’area a tirare con forza ma senza grossa fortuna. La prima opportunità del secondo tempo per i padroni di casa invece capita a Licina, che sfrutta il lavoro di recupero palla di Guerra, ma senza trovare la porta da buona posizione.

Dopo un'ora di gioco gli allenatori provano con i cambi a modificare l'inerzia della sfida, soprattutto da parte della Pianese - a caccia di una vittoria, visto che il pareggio condanna gli ospiti all'eliminazione dai playoff.

Nell'ultima mezz'ora aumenta quindi il forcing la squadra di mister Birindelli: al 67' tiro di Bertini che non è pericoloso, mentre al 70' salva tutto Faticanti con un provvidenziale intervento per scongiurare problemi. Al 75' invece il nuovo tentativo di Bertini si stampa sulla traversa, mettendo paura alla difesa bianconera che, poco dopo, incassa il gol.

A segnare è Bertini al 79', che disegna un diagonale perfetto da posizione defilata che fulmina Mangiapoco e porta avanti gli ospiti: 0-1 in favore della Pianese e Next Gen che si riversa nella metà campo avversaria, recriminando prima per un fallo su Macca considerato da rigore e trovando poi con Savio una super occasione al minuto 89, su cui si supera Filippis con una grande parata.

Nel recupero, la definitiva doccia fredda: la Pianese chiude la partita con un contropiede perfetto: Mangiapoco ci mette inizialmente i guantoni, poi non può nulla sulla ribattuta di Colombo.

Una sconfitta per 0-2 che porta così all'eliminazione playoff della Juventus Next Gen.