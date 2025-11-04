NEXT GEN| La Juve cade a Pesaro

La Juventus Next Gen, esce sconfitta dal campo della Vis Pesaro con il risultato di 1-0. Bianconeri in difficoltà nel corso della gara non sono riusciti mai ad essere veramente pericolosi.
Sintesi della gara
La gara si accende al 10’, quando Jallow segna per i marchigiani, ma il gol viene annullato per fallo su Mangiapoco. Il portiere bianconero si rende protagonista anche al 22’ con una grande parata su Berengo, ma sul successivo calcio d’angolo la Vis Pesaro passa in vantaggio proprio con Primasso, abile a colpire di testa e battere l’estremo difensore juventino.
La Juventus Next Gen fatica a reagire e chiude il primo tempo sotto di un gol. Nella ripresa Brambilla prova a dare una scossa ai suoi, ma le azioni offensive non riescono a impensierire la difesa pesarese. Tra le poche occasioni, da segnalare un tiro di Deme deviato da Pozzi e una conclusione di Anghelé respinta dal portiere locale.
All’87’ arriva la chance più grande per il pareggio: Amaradio calcia a botta sicura, ma Primasso salva sulla linea. Nel finale, rosso per Puczka dopo revisione VAR, ma il risultato non cambia.
La Vis Pesaro conquista così tre punti importanti, mentre la Juventus Next Gen subisce una sconfitta amara e dovrà ripartire subito nel prossimo turno di Serie C.