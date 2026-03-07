NEXT GEN| Juventus-Vis Pesaro, la gara sarà visibile su Sky Sport

Match casalingo per la Juve Next Gen: Allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, i bianconeri ospitano la Vis Pesaro.

Dopo il successo esterno sul campo del Pontedera, la Juventus Next Gen si prepara a scendere in campo per il prossimo turno di campionato. I bianconeri ospiteranno nel match casalingo la Vis Pesaro. La gara valida per la 31ª giornata del Girone B di Serie C, avrà inizio alle ore 12:30. Scopriamo dove e come seguire il match dei ragazzi di mister Brambilla.

SERIE C | DOVE VEDERE JUVENTUS NEXT GEN-VIS PESARO

La sfida tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, valida per la 31ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go.