NEXT GEN | Juventus-Sambenedettese, dove vedere il match in TV e in streaming

La nota attraverso la quale il club bianconero ha specificato dove sarà possibile seguire il match tra Juventus Next Gen e Sambenedettese

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato una nota riguardante le modalità con cui sarà possibile seguire il match tra Juventus Next Gen e Sambenedettese, in programma giovedì 12 febbraio alle ore 18. Di seguito il comunicato del club bianconero:

“La Juventus Next Gen ospita allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria la Sambenedettese in occasione del turno infrasettimanale valido per la ventiseiesima giornata del Girone B di Serie C.

Fischio d’inizio alle ore 18:00 di giovedì 12 febbraio 2026.

SERIE C | DOVE VEDERE JUVENTUS NEXT GEN-SAMBENEDETTESE