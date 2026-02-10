NEXT GEN | Juventus-Sambenedettese, dove vedere il match in TV e in streaming

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato una nota riguardante le modalità con cui sarà possibile seguire il match tra Juventus Next Gen e Sambenedettese, in programma giovedì 12 febbraio alle ore 18. Di seguito il comunicato del club bianconero:
“La Juventus Next Gen ospita allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria la Sambenedettese in occasione del turno infrasettimanale valido per la ventiseiesima giornata del Girone B di Serie C.
Fischio d’inizio alle ore 18:00 di giovedì 12 febbraio 2026.
SERIE C | DOVE VEDERE JUVENTUS NEXT GEN-SAMBENEDETTESE
La sfida tra Juventus Next Gen e Sambenedettese, valida per la 26ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go“.