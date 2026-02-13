NEXT GEN | Juventus-Sambenedettese, il commento di Brambilla

Le parole del tecnico bianconero pronunciate ieri sera, al termine della gara affrontata dalla Juventus Next Gen contro la Sambenedettese

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato ieri sera al termine del match affrontato dai bianconeri contro la Sambenedettese e valido per la 26esima giornata del Girone B di Serie C. Queste le parole del tecnico bianconero riportate dalla Juventus sul proprio sito ufficiale:

“In questo momento stiamo facendo punti perché stiamo facendo partite giuste: i risultati sono figli delle prestazioni. Oggi abbiamo condotto la gara sotto tanti punti di vista, tecnico, della finalizzazione. I ragazzi stanno bene, sono in fiducia e i risultati stanno arrivando e di questo siamo contenti. Vittoria numero 100 per la seconda squadra bianconera? Con gli ultimi successi abbiamo fatto in fretta a raggiungere il centesimo. Le vittorie devono essere figlie di prestazioni fatte ad alto livello. Conosciamo la nostra base di partenza, il nostro percorso e dove dobbiamo lavorare, la squadra è cresciuta tanto ma ha ancora ampi margini di miglioramento”.