NEXT GEN | Juventus-Sambenedettese, il commento di Brambilla

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato ieri sera al termine del match affrontato dai bianconeri contro la Sambenedettese e valido per la 26esima giornata del Girone B di Serie C. Queste le parole del tecnico bianconero riportate dalla Juventus sul proprio sito ufficiale:
“In questo momento stiamo facendo punti perché stiamo facendo partite giuste: i risultati sono figli delle prestazioni. Oggi abbiamo condotto la gara sotto tanti punti di vista, tecnico, della finalizzazione. I ragazzi stanno bene, sono in fiducia e i risultati stanno arrivando e di questo siamo contenti. Vittoria numero 100 per la seconda squadra bianconera? Con gli ultimi successi abbiamo fatto in fretta a raggiungere il centesimo. Le vittorie devono essere figlie di prestazioni fatte ad alto livello. Conosciamo la nostra base di partenza, il nostro percorso e dove dobbiamo lavorare, la squadra è cresciuta tanto ma ha ancora ampi margini di miglioramento”.