NEXT GEN| Juventus-Pineto, dove vederla in tv

Gli uomini di mister Brambilla ospitano il Pineto nella 24ª giornata di Campionato. Scopriamo dove e come seguire il match in televisione.

La Juventus, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, comunica a tutti i tifosi bianconeri dove sarà possibile vedere in Tv la gara tra la Juventus Next Gen e il Pineto. Il match che sarà valido per la 24ª giornata del Girone B di Serie C, si disputerà allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria.

SERIE C | DOVE VEDERE JUVENTUS NEXT GEN-PINETO

La sfida tra Juventus Next Gen e Pineto, valida per la 24ª giornata del Girone B di Serie C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e Sky Go.