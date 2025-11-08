NEXT GEN| Juventus-Forlì, le parole di mister Brambilla

Mister Brambilla ha presentato la gara di domani. La Juventus Next Gen ospiterà il Forlì. Bianconeri alla ricerca di un successo per uscire dal periodo di crisi.

Domenica 9 novembre, la Juventus Next Gen, ospiterà allo stadio Giuseppe Moccagatta il Forlì. I ragazzi di mister Brambilla, arrivano all’incontro con 14 punti raccolti su dodici giornate disputate. Dall’altro parte il Forlì, momentaneamente al quarto posto in classifica con 20 punti.

Il momento della Next Gen

I bianconeri, dopo il successo esterno contro il Rimini hanno rimediato quattro ko consecutivi. Sconfitte casalinghe contro il Campobasso e il Pontedera, sconfitta a Pesaro ed eliminazione in Coppa Italia per mano del Renate. Ciò che ci hanno raccontato queste partite, è che la Juventus nonostante sia una squadra viva e crei molte occasioni da gol, viene poi a mancare di lucidità negli ultimi metri.

Nella gara di domani, sarà fondamentale tornare a fare punti per tentare la risalita in classifica.

Come arriva il Forlì

Gli ospiti arrivano al match del Moccagatta in un buon momento di forma. I romagnoli hanno trovato continuità di risultati, portandosi così in quarta posizione. Una delle maggiori qualità della squadra ospite, sta nel lavoro della fase difensiva. Il Forlì infatti, concede veramente poco agli avversari, facendo un grande lavoro di solidità in mezzo al campo e molto abile a sfruttare le ripartenze.

Le parole di Brambilla alla vigilia della gara

L’allenatore bianconero, ha presentato la gara di domani nella consueta conferenza stampa pre partita. Le sue parole:

UN PERIODO MOLTO INTENSO

«Sicuramente Abbiamo sofferto un po’ questi impegni ravvicinati, perché giocando ogni tre giorni si perde un po’ di lucidità. Poi, il fatto di non portare a casa il risultato ha iniciso inevitabilmente sul morale del gruppo. Noi, però, dobbiamo essere sempre lucidi nel guardare soprattutto le prestazioni, prima del risultato e anche queste prestazioni mi fanno stare tranquillo perché la squadra ha sempre interpretato le partite mettendo in campo la giusta prestazione. È chiaro, poi, che abbiamo anche commesso degli errori che ci sono costati caro per il risultato, però sono fiducioso per le prossime partite che ci attenderanno perché vedo che la squadra ha voglia di riprendersi».

L’ADATTAMENTO ALLA SERIE C E IL MATCH CONTRO IL FORLÌ

«Sicuramente il processo di adattamento a questo campionato da parte dei ragazzi è stato fatto, ma non è ancora completo perché quando la partita diventa sporca, spezzettata, con tanti falli, quando l’agonismo si alza, a tratti non riusciamo a pulirla e a fare quello che abbiamo in mente. Ci vorrà sicuramente ancora del tempo per adattarci a fare partite sporche. Per quanto riguarda la partita di domenica, invece, il Forlì è una squadra che è partita bene, ha fatto tanti punti, ha fiducia, è una squadra che gioca a calcio. Sarà una partita aperta da parte di tutte e due le squadre, sicuramente noi dovremo fare meglio sotto il profilo dell’attenzione e della lettura di alcune situazioni all’interno della gara. Non mi preoccupano minimamente il punto di vista dell’approccio e dell’atteggiamento da parte della squadra perchè i ragazzi non l’hanno mai sbagliato e sarà così anche domani (domenica 9 novembre)».

POSSIBILI RIENTRI IMPORTANTI