NEXT GEN| Juventus-Ascoli, le formazioni ufficiali

Tra poco meno di un’ora la Juventus Next Gen scenderà in campo per sfidare l’Ascoli. Scopriamo le scelte dei due allenatori:
JUVENTUS NEXT GEN: Scaglia S.; Pedro Felipe, Scaglia F., Gil Puche; Cudrig, Owusu, Faticanti, Anghelè, Puczka; Okoro, Guerra (C). A disposizione: Bruno, Fuscaldo, Macca, Deme, Amaradio, Savio, Brugarello, Vacca, Makiobo, Pagnucco, Mazur, Martinez Crous, Perotti, Turco. Allenatore: Brambilla.
ASCOLI: Vitale, Pagliai, Nicoletti, Silipo, Chakir, D’Uffizi, Guiebe, Rizzo Pinna, Curado (C), Milanese, Corradini. A disposizione: Brzan, Barosi, Ndoj, Oviszach, Galuppini, Corazza, Bando, Cozzoli, Palazzino, Rizzo, Gori, Zagari. Allenatore: Agostinone.