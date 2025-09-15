NEXT GEN | Juventus-Arezzo, Brambilla: "Abbiamo approcciato bene. Vogliamo..."

Così Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, sull'amara sconfitta incassata contro l'Arezzo di Bucchi

Finisce male, se non malissimo, il match della Juventus Next Gen di Massimo Brambilla affrontato contro l’Arezzo. Contro i toscani, infatti, il tabellone finale recita un amaro 2-3 in favore loro; un risultato arrivato attraverso una rimonta da parte dei ragazzi di Bucchi, sotto di due gol ma capaci di ribaltare il risultato nei minuti finali e portarsi a casa la vittoria contro i bianconeri.

La Juventus non perdeva in casa da marzo, da quel 2-1 arrivato in favore dell’Altamura. L’Arezzo, invece, dopo il match di ieri, si gode il punteggio pieno, con quattro vittorie arrivate su quattro gare disputate. Al termine della gara, il tecnico della Juventus Next Gen, Brambilla, ha analizzato così questa pesante sconfitta: “Abbiamo approcciato bene. C’è rammarico per la gestione dell’ultimo minuto e mezzo, avevamo la palla e ci siamo complicati la vita. La nostra ambizione è quella di far crescere giovani in un calcio competitivo come quello di Serie C. Strada facendo capiremo dove poter arrivare in questo campionato. L’orgoglio è vedere ragazzi che sono passati da noi decidere sfide importanti come quella giocata contro l’Inter all’Allianz Stadium“.