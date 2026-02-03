NEXT GEN | Juve, Puczka eletto tra i migliori giocatori di gennaio in Serie C

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato il riconoscimento assegnato a David Puczka, premiato come “Miglior calciatore del mese di gennaio della Serie C Sky Wifi“. Di seguito la nota del club bianconero:

“Un riconoscimento importante per David Puczka. L’esterno sinistro bianconero è infatti tra i vincitori del premio “Miglior calciatore del mese di gennaio della Serie C Sky Wifi”, grazie alle ottime prestazioni offerte nel corso dell’ultimo mese.

Nel mese di gennaio Puczka ha collezionato 4 presenze, contribuendo in maniera decisiva a 3 vittorie della Next Gen. Fondamentali i suoi due gol, entrambi pesanti per il successo bianconero nelle sfide contro Carpi e Livorno, che hanno messo in luce personalità, qualità e continuità di rendimento.