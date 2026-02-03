NEXT GEN | Juve, Puczka eletto tra i migliori giocatori di gennaio in Serie C

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato il riconoscimento assegnato a David Puczka, premiato come “Miglior calciatore del mese di gennaio della Serie C Sky Wifi“. Di seguito la nota del club bianconero:
“Un riconoscimento importante per David Puczka. L’esterno sinistro bianconero è infatti tra i vincitori del premio “Miglior calciatore del mese di gennaio della Serie C Sky Wifi”, grazie alle ottime prestazioni offerte nel corso dell’ultimo mese.
Nel mese di gennaio Puczka ha collezionato 4 presenze, contribuendo in maniera decisiva a 3 vittorie della Next Gen. Fondamentali i suoi due gol, entrambi pesanti per il successo bianconero nelle sfide contro Carpi e Livorno, che hanno messo in luce personalità, qualità e continuità di rendimento.
Il classe 2005, esterno sinistro di nazionalità austriaca, arrivato in bianconero nell’estate 2024, sta vivendo una stagione di grande crescita: sono 20 le presenze complessive tra campionato e Coppa Italia Serie C, con 5 gol e 3 assist all’attivo.
La consegna del premio avverrà in occasione della gara casalinga del 12 febbraio contro la Sambenedettese, un momento speciale per celebrare il percorso di Puczka.
Complimenti David, avanti così!”.