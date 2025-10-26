NEXT GEN | Juve-Pontedera, Brambilla: "Davanti poco pericolosi. Sappiamo di essere..."

Le parole dell'allenatore bianconero al termine della partita disputata contro il Pontedera: il suo parere sulla sconfitta incassata

La Juventus Next Gen incappa in un’altra sconfitta, questa volta in casa contro il Pontedera dopo la sconfitta interna incassata contro il Campobasso, entrambe le partite perse 1-0. Mister Brambilla, da questo punto vista, al termine della partita disputata contro la squadra di Menichini ha espresso il proprio punto di vista sulla sconfitta subita. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore bianconero:

“Anche questa volta, come accaduto nel turno infrasettimanale di recupero (Campobasso, ndr), siamo stati poco pericolosi davanti. Abbiamo sempre sbagliato le scelte nelle potenziali occasioni da gol. Non è facile giocare contro squadre schierate dietro che ti aspettano. E quando le partite non si riescono a sbloccare, poi si complicano. Dobbiamo lavorare su questi aspetti, sappiamo di essere giovani e di dover imparare anche a trovare opportunità da azioni non per forza costruite.

Il Pontedera ha sbloccato il match con un tiro da fuori e poi ha costruito il resto della gara su quella rete segnata. Sono venuti a fare una partita difensiva e ci sono riusciti bene. Avremmo potuto e dovuto fare qualcosa in più. Ha pesato sicuramente il fatto di aver giocato tre gare in sei giorni, anche per questo abbiamo deciso di ruotare tutti i ragazzi che meritano di avere spazio in campo. Negli ultimi 30 metri c’è bisogno di qualità e a noi è venuta meno. Per inesperienza non sempre riusciamo a trovare la via del gol. Al di là delle assenze, siamo solo all’inizio. Manca ancora tanto e sappiamo di poter fare e dare ancora molto”.