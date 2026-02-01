NEXT GEN| Juve-Pineto, i convocati di Brambilla

Massimo Brambilla, tecnico della Juve Next Gen, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida valida per la 24ª giornata del girone B di Serie C che i bianconeri giocheranno al Moccagatta di Alessandria contro il Pineto. Questa la lista ufficiale dei disponibili per la sfida:
SERIE C | JUVENTUS NEXT GEN-PINETO, I CONVOCATI
1 Scaglia S.
3 Gil Puche
5 Macca
6 Mulazzi
7 Puczka
8 Owusu
9 Deme
10 Anghelè
11 Amaradio
15 Savio
17 Guerra
18 Brugarello
21 Gunduz
22 Mangiapoco
23 Scaglia F.
26 Pagnucco
29 Fuscaldo
30 Mazur
31 Martinez Crous
34 Turco
39 Cerri
90 Okoro