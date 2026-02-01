JuveNews.eu
NEXT GEN| Juve-Pineto, i convocati di Brambilla

Riccardo Focolari – 1 Febbraio, 13:34

Il tecnico della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha presentato la lista ufficiale dei convocati contro il Pineto

Massimo Brambilla, tecnico della Juve Next Gen, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida valida per la 24ª giornata del girone B di Serie C che i bianconeri giocheranno al Moccagatta di Alessandria contro il Pineto. Questa la lista ufficiale dei disponibili per la sfida:

SERIE C | JUVENTUS NEXT GEN-PINETO, I CONVOCATI

1 Scaglia S.

3 Gil Puche

5 Macca

6 Mulazzi

7 Puczka

8 Owusu

9 Deme

10 Anghelè

11 Amaradio

15 Savio

16 Faticanti

17 Guerra

18 Brugarello

21 Gunduz

22 Mangiapoco

23 Scaglia F.

26 Pagnucco

29 Fuscaldo

30 Mazur

31 Martinez Crous

34 Turco

39 Cerri

90 Okoro