NEXT GEN | Juve-Pineto, Brambilla: “Dobbiamo ripartire dopo una sconfitta. Su Cerri…”

Le parole con cui il tecnico bianconero ha presentato la sfida che la Juventus Next Gen dovrà affrontare oggi alle ore 14:30 contro il Pineto

Massimiliano Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato così della gara che la squadra bianconera dovrà affrontare oggi, alle ore 14:30, contro il Pineto. Queste le parole del tecnico riportate dalla società bianconera sul proprio sito ufficiale:

“LA TRASFERTA AD AREZZO

«Eravamo consapevoli che, pur facendo una partita buona, avremmo potuto anche non fare risultato contro una squadra come l’Arezzo. Per provare a portare a casa punti, però, sicuramente avremmo dovuto fare di più, alzare un po’ il livello sotto sotto tutti gli aspetti. Non è stata, nel complesso, una prestazione negativa, ma neanche la nostra migliore prestazione e con l’Arezzo non puoi giocare sotto il nostro massimo livello. Quindi abbiamo accettato il risultato, lo abbiamo analizzato e siamo ripartiti».

IL RITORNO DI CERRI

«È un ragazzo che conosciamo bene e lui conosce la nostra realtà, quindi si inserirà con facilità nel gruppo e non avrà difficoltà nell’apprendere il modo di lavorare che abbiamo. È funzionale a quello che dobbiamo fare in questi mesi e ha grandi motivazioni, sono sicuro che ci darà una grande mano. Leo (Cerri), come caratteristiche, è un giocatore che ci mancava, viene a rinforzare un reparto già buono come quello offensivo».

IL PINETO