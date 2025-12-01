NEXT GEN | Juve-Perugia, Brambilla: “Per noi è una vittoria importantissima”

Le parole dell'allenatore della Juventus Next Gen rilasciate ai microfoni del club bianconero al termine della partita vinta contro il Perugia

Al termine della partita tra la Juventus Next Gen e il Perugia mister Brambilla è intervenuto ai microfoni del club bianconero. Di seguito il suo pensiero sulla gara vinta:

“Per noi quella di oggi è una vittoria importantissima perchè ci ha permesso di conquistare tre punti dopo quelli che ci sono stati tolti per l’esclusione del Rimini da questo campionato. Per noi la classifica si era accorciata verso il basso, di conseguenza era fondamentale ottenere un risultato positivo e ci siamo riusciti contro un Perugia che arrivava qui ad Alessandria in salute. Penso che sia stata la nostra migliore gara della stagione, sotto diversi punti di vista. Sicuramente , però, dovremo mettere più qualità nelle giocate negli ultimi venti metri, ma come ho detto siamo molto soddisfatti per il risultato di oggi.

Questa rosa è di valore, composta da ragazzi giovani che mi permettono di scegliere partita per partita la migliore formazione possibile. Detto ciò, comunque, si trattava della terza gara in una settimana e non era scontato fare una prestazione di questo livello. Puczka? David veniva dalle tre giornate di squalifica e non era brillantissimo. Sull’azione del gol, però, è stato bravo a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Ha qualità e può fare ancora meglio. Mazur? Sono ormai tre settimane che Patryk si sta allenando con noi. È un ragazzo di valore, serio e ha determinate caratteristiche che in questa squadra risultano fondamentali. Deve continuare a lavorare come sta facendo perchè ha tutte le caratteristiche per crescere ancora molto. Deme? È entrato bene in campo Serigne, lo abbiamo schierato a gara in corso perchè era un po’ acciaccato e quando è entrato ha giocato una buona partita“.