NEXT GEN| Juve-Perugia 1-0: tornano i tre punti!

La Juve Next Gen vince contro il Perugia, al Moccagatta, e da una svolta dopo i pareggi con Ternana e Gubbio. La squadra di Brambilla pesca il jolly nel finale: Puczka porta in vantaggio i suoi grazie ad un gol di rapina. Al minuto 82 del match l’esterno approfitta di un tiro di Anghelè respinto dal portiere Gemello.
Il Perugia di Tedesco perde dopo cinque risultati utili consecutivi (due vittorie e tre pareggi). Nei minuti di recupero i biancorossi cercano il pari e trovano l’occasione con Riccardi, che di testa non trova di poco la porta. Una vittoria meritata per i bianconeri vicinissimi al vantaggio in avvio di ripresa con un palo colpito da Anghelè, uno dei più pericolosi del match.