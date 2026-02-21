NEXT GEN| Juve, Pedro Felipe ha esordito in Serie A

Il difensore della Juve, in prestito al Sassuolo da gennaio, ha fatto il suo esordio in Serie A ieri sera contro l'Hellas Verona

Primi minuti in Serie A per Pedro Felipe. Il difensore di proprietà della Juve ha esordito con la maglia del Sassuolo nel finale del match con il Verona, vinto 3-0 con la doppietta di Berardi e la rete di Pinamonti. Il brasiliano, che ha lasciato il club bianconero in prestito a gennaio, non era ancora sceso in campo con i neroverdi.