NEXT GEN| Juve, l’esito degli esami di Turco: c’è lesione

Arrivano brutte notizie dal JMedical. Stefano Turco, centrale della Juve Next Gen, sarà out per una lesione al bicipite femorale

Brutte notizie per la Juve Next Gen. Stefano Turco, difensore centrale classe 2005, si è fermato per una lesione al bicipite femorale sinistro durante la vittoria 2-1 contro il Forlì. Il bollettino medico ufficiale è chiaro: ecografia positiva, riabilitazione già iniziata. Nessuna data precisa per il rientro, ma si parla di qualche settimana. Di seguito il comunicato bianconero.

“A seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita Juventus Next Gen-Forlì, Stefano Turco è stato sottoposto a controllo ecografico che ha evidenziato una lesione muscolare del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.”