NEXT GEN| Juve-Forlì, le ufficiali del match. Le scelte di mister Brambilla

La Juve di Massimo Brambilla affronterà al Moccagatta di Alessandria la squadra di Miramari, nel match valido per la tredicesima giornata del Girone B di Serie C. I bianconeri, dopo la sconfitta con la Vis Pesaro, é scivolata al 14º posto in classifica e necessita di vincere per tornare in zona play off.
Juventus Next Gen: Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe, Gil Puche; Turco, Faticanti, Owusu, Rouhi; Deme, Anghelè; Okoro. A disposizione: Bruno, Fuscaldo, Ngana, Amaradio, Savio, Guerra, Brugarello, Pugno, Crapisto, Van Aarle, Pagnucco, Mazur, Martinez Crous, Perotti. Allenatore: Brambilla.
Forlì: Martelli; Menarini, Saporetti, Franzolini, Petrelli, Macrì, Farinelli, De Risio, Cavallini, Elia, Manetti. A disposizione: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Ripani, Manuzzi, Spinelli, Valentini, Giovannini, Scorza, Graziani, Coveri, Pellizzari, Saporetti. Allenatore: Miramari.