NEXT GEN| Juve-Forlì, infortunio per Turco: problema al flessore

Brutte immagini durante Juve-Forlì: dopo un intervento falloso di Cavallini, l'esterno della Juve Turco esce per un problema al flessore

Nella gara fra Juve Next Gen e Forlì, sul risultato fermo sullo 0-0, il giocatore ospite Cavallini si è reso protagonista di un intervento molto duro, entrando in modo piuttosto spericolato su Stefano Turco, esterno bianconero. L’arbitro è vicinissimo all’azione e non ha dubbi: la bruttissima entrata ai danni del difensore bianconero viene punita immediatamente con un’ammonizione.

Il giocatore della Signora si tocca immediatamente il flessore sinistro, un segnale che fa temere fin da subito un serio problema muscolare, piuttosto che una semplice contusione. Dopo due minuti dal fallo, Brambilla è costretto alla prima sostituzione della gara.