NEXT GEN| Juve, è fatta per Teoman Gunduz

La Juve Next Gen è pronta per l'arrivo di Teoman Gunduz, centrocampista classe 2004 che arriva direttamente dalla Triestina

Gianluca Di Marzio, noto insider di mercato, ha comunicato che la Juve Next Gen ha acquistato Teoman Gunduz. Di seguito il suo tweet su X: “Nuovo arrivo in casa bianconera. È fatta per Teoman Gunduz, centrocampista turco della Triestina. Operazione di mercato chiusa dal direttore sportivo Michele Franco, presente anche un indennizzo per la Triestina nonostante il classe 2004 fosse in scadenza a giugno 2026.”