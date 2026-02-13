JuveNews.eu
NEXT GEN| Juve, che traguardo! Vittoria numero cento

Riccardo Focolari – 13 Febbraio, 14:29

Juve Next Gen

Attraverso un post su X, la Juve celebra un importante traguardo. La Next Gen, infatti, ha raggiunto quota numero cento vittorie

La Juve, sul proprio account X, celebra un traguardo importante per la sua seconda squadra, la Next Gen di Massimo Brambilla. Con il successo di ieri contro la Sambenedettese, i bianconeri hanno infatti centrato la vittoria numero 100 in regular season in Serie C dal momento della loro iscrizione al campionato di terza serie, datato 2018. Di seguito il post.

