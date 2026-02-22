NEXT GEN| Juve, Brambilla: “Sono arrabbiato. Avevamo la gara in pugno”

Le parole del tecnico della Juve Next Gen Massimo Brambilla ai microfoni ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Campobasso

Il tecnico della Next Gen, Massimo Brambilla, ai microfoni ufficiali del club ha analizzato la cocente sconfitta della Juve, inflitta dal Campobasso. Di seguito le sue parole.

“Sono arrabbiato per la sconfitta perché abbiamo concesso, nel concreto, soltanto due tiri da fuori o poco più. Quando sei in 10 è normale concedere qualche cross o qualche azione , soprattutto avendo loro un uomo in più a centrocampo, ma ai ragazzi non c’è niente da rimproverare. Stanno facendo un grande campionato; oggi, secondo me, se fossimo rimasti in parità numerica, l’avremmo tenuta fino alla fine perché stavamo bene fisicamente.

Fino all’espulsione eravamo in vantaggio e avevamo la partita in pugno. Sicuramente l’espulsione ha condizionato, poi, l’andamento della gara. Il nostro giocatoresi è fatto prendere un po’ troppo dalla foga. Chiaramente, poi, siamo stati costretti a difenderci, ma ci siamo difesi bene. Purtroppo con quei due gol da fuori area il Campobasso ha rotto la partita.

Noi prendiamo ogni gara, tra virgolette, come se fosse l’ultima, nel senso che dobbiamo cercare di fare bene, ma soprattutto cerchiamo costantemente di crescere e di migliorare. Che finale di campionato mi aspetto? Ci sono tante squadre chiuse in pochi punti, dunque ci sarà da giocarsela fino all’ultima giornata di regular season.”